Grande successo in Piazza Municipio per il “Carnevale di Campobasso” (IL VIDEO)

CAMPOBASSO

C’è grande festa in Piazza Municipio a Campobasso per la Mascherata di Carnevale. La villa è gremita di bambini vestiti in maschera che cantano, ballano e recitano divertenti stornelli. Tanti anche i flash dei genitori intenti a riprendere i loro figli. Grande successo dunque per il programma di eventi (l’articolo qui) in occasione del Carnevale, al via da oggi domenica 3 marzo, organizzato dal Comune di Campobasso in collaborazione con le associazioni “Polifonica Monforte” e “Molise Radici”. Sul palco, appositamente allestito per l’occasione, sfileranno le maschere dei dodici mesi.