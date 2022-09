Grande successo dell’Aps Silos al Kiss me deadly Village di piazza della Repubblica

Sono andati a segno i primi 4 colpi lanciati dall’associazione di promozione sociale che ha organizzato la programmazione musicale del primo KMD Village a Campobasso e che ha animato l’aperitivo e la serata post kermesse

Sono andati a segno i primi 4 colpi lanciati dall’associazione di promozione sociale Silos che ha organizzato la programmazione musicale del primo Kiss me Deadly Village in piazza della Repubblica a Campobasso e che da lunedì sta animando l’aperitivo e la serata post kermesse.

Ivan Stray, DepSure e DJ Dorfles hanno confermato il loro talento e la loro grande capacità di coinvolgimento del pubblico in una piazza gremita di giovani, spaziando dal rap alla trap, dall’hip hop al soul e R&B.

L’esperienza dei DJ selezionati da Silos si è fusa con le emozionanti selezioni di video in proiezione scelti dal Kiss me Deadly. Dj Uptown e Luca Rozzi hanno trasportato il pubblico nella musica Black in tutte le sue sfumature, partendo dagli anni ’70, ma senza tralasciare le influenze più contemporanee.

Attraverso il loro progetto Mib – Mood in Black il DJ set è partito dal soul passando dal funk, dai ritmi serrati della disco, dal flow del rap e sonorità pulsanti dell’house anni ’90, fino alla Nu-disco. Il mixaggio di DJ Spg (Spark Project Gamma) e DJ Damiano è stato un tuffo nel passato, tra soul, jazz, funk, colonne sonore e rock che hanno fatto da sfondo a proiezioni di cinema in bianco e nero. Il graffio di DJ Geen, turntablist di altissimo livello, ha dominato la serata che è arrivata al suo culmine con la rivelazione di un fenomeno del beatbox: Ludovico Serra aka Effetto, giovane talento di San Giuliano del Sannio e new entry di Silos che ha mandato letteralmente in delirio il numeroso pubblico presente.

Venerdì 2 settembre, il DJ Set dell’Apericrime e live serale hanno visto in consolle Fabio Capo e Luca Rozzi in Non volevamo dire “Yo man”, volevamo dire “Vella zì””: un viaggio nella storia del Rap Italiano dalle Posse nate dai Centri Sociali, agli artisti che hanno creato la “Golden Age” nella metà degli anni ‘90, dal “Grande Buio” dei primi anni 2000, al ritorno delle vecchie guardie dei tempi recenti.

Un viaggio tra scontri, incontri, amicizie e litigi espressi su una strumentale, con liriche rigorosamente in italiano. Protagonisti dell’ultima serata di ieri, sabato 3 settembre, i DJ dell’Aps Silos delle giornate precedenti pronti all’Apericrime per mixare colonne sonore su video in proiezione e la serata si è conclusa con un gran Silos Party iniziato alle 22.