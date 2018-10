Grande successo a Termoli per la “Festa della bellezza”

REDAZIONE TERMOLI

Associare a questa Giornata Mondiale della Salute Mentale dei vissuti che sono tutt’altro rispetto a quelli di sofferenza, cupezza e dolore e trovare la bellezza oltre l’apparenza dell’estetica. Questo il fine ultimo della ‘Festa della Bellezza’ che si è svolta quest’oggi in piazza Monumento a Termoli. L’evento, organizzato dal centro di Salute mentale e dal comune di Termoli, in collaborazione con la Croce Rossa Molise, ha visto un gran numero di partecipanti. Diverse le scolaresche che vi hanno partecipato. Una vera e propria festa che si è svolta non a caso oggi, in occasione proprio della Giornata Mondiale della Salute Mentale e del quarantennale della legge 180.