Grande interesse per il walking tour nel centro storico di Campobasso

Focus Group Discover CB. Dedicato agli stakeholders del settore

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi 14 settembre il Focus Group DISCOVER CB realizzato nell’ambito del progetto #RECOLOR, Interreg Italy-Croatia, del quale il Comune di Campobasso è partner, e ideato per presentare tre percorsi ideati per la valorizzazione del centro storico cittadino.

L’incontro era destinato esclusivamente ad associazioni e professionisti del settore turistico e ha permesso la visita di alcune delle tappe principali dei percorsi individuati nel centro storico del capoluogo.

“Il walking tour Discover Cb, è stato pensato come una passeggiata esplorativa con la quale si è dato modo ai partecipanti di testare dal vivo le risorse più autentiche del nostro patrimonio cittadino, – ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice – relazionandoci così, in modo diretto, con gli operatori del settore per sviluppare, insieme, una valorizzazione turistica più estesa e qualitativamente mirata.”

Dopo il raduno di tutti i partecipanti all’iniziativa, svoltosi presso la Sala Civica al piano terra di Palazzo San Giorgio, il tour si è dipanato attraverso tre differenti percorsi tematici legati rispettivamente a Cultura, Storia e Natura.

Il percorso denominato Cultura prende avvio dalla chiesa Cattedrale e passa per le diverse chiese del centro storico sulle tracce della storia dei Crociati e Trinitari, fino a raggiungere la casa di Delicata Civerra e arrivando, dopo diverse tappe, fin su al Castello Monforte. Il percorso Storia, invece, si sviluppa alle spalle della chiesa di San Giorgio, accedendo a un sentiero che, scendendo verso i ruderi dell’antica torre di avvistamento, si inoltra fino a cuore medievale della città. Infine, il percorso Natura, si dirama ad anello lungo il viale F.lli Pistilli-Sipio fino al castello, tracciando poi un itinerario che conduce fino all’area SIC Rocca Monforte.