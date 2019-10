Grande attesa per la rievocazione dell’arrivo di Papa Celestino, impersonato da Mario Farina

La raffigurazione dell’arrivo del Papa Santo a Isernia

Oggi, martedì 15 ottobre, alle ore 16:00, in piazza Celestino V e in piazza Andrea d’Isernia, si potrà assistere ad una spettacolare manifestazione “IL RITORNO DEL PAPA SANTO”, ossia la rievocazione storica del passaggio a Isernia di Celestino V nel 1294.

Saranno ben 126 i figuranti che daranno vita alla rievocazione, con costumi appositamente realizzati per l’evento, sulla scorta di ricerche condotte sul modo di vestire in uso nel XIII secolo. Il ruolo del Pontefice dell’epoca è stato affidato all’attore teatrale Mario Farina. Ma non sarà l’unica sorpresa. Così Isernia potrà rivedere: Celestino V, Carlo II d’Angiò, Andrea d’Isernia, Carlo Martello, il Governatore regio, e tanti altri personaggi storici che furono i protagonisti del passaggio del Papa isernino, nella sua città, nelle date del 14 e 15 ottobre 1294. In quella occasione, San Pietro Celestino donò alla chiesa Cattedrale due croci di inestimabile valore, che ancora oggi vi sono conservate.