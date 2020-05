A 1440 metri di profondità, nelle viscere del Gran Sasso, lì dove operano i fisici del Laboratorio Nazionale, ci sono anche gli informatici dell’Idara, una giovane e dinamica azienda isernina, specializzata in manutenzione hardware e software. È Federico Di Carlo, che, in un suo post su Facebook, orgoglioso, ne dà notizia: “Queste foto le abbiamo scattate a 1400 metri di profondità, nel più grande laboratorio sotterraneo al mondo dedicato allo studio delle astroparticelle. Lì abbiamo messo mano ai #server dell’INFN LNGS (Laboratorio nazionale del Gran Sasso) per un intervento di manutenzione. A volte il nostro lavoro ci porta in luoghi davvero straordinari, anche per questo ci piace così tanto!”.

Gran Sasso, anche un'azienda isernina nel laboratorio nazionale