Gran finale a Larino con lo spettacolo ‘Magia di Luci’: in migliaia per l’ultima giornata

Si è chiusa l’edizione 2022/2023 dello spettacolo Magia di Luci a Larino che ha fatto registrare numeri da record. Anche ieri, infatti, nella giornata dedicata all’arrivo della Befana le presenze nella città frentana sono state numerosissime. Molisani ma soprattutto gruppi arrivati da Abruzzo e Puglia e altre realtà italiane per le luminarie natalizie che hanno trasformato il centro storico in un luogo unico nel suo genere. E’ stato un evento che ha richiamato turisti non solo dal centro sud Italia conquistando adulti e più piccoli. L’Amministrazione comunale, dopo il grande consenso, ha ringraziato le associazioni del territorio con cui ha lavorato in sinergia per la riuscita dello spettacolo, iniziato durante le festività natalizie e proseguito fino all’epifania. “A conclusione delle manifestazioni – dichiara il sindaco Giuseppe Puchetti – è doveroso un plauso e un ringraziamento ai volontari di Larino nel Cuore e dell’Associazione CAR Larinese che, con le “Luminarie di Larino – Magia di Luci” e il “Presepe Vivente” hanno reso il nostro centro storico una meta turistica, attirando nel paese decine di migliaia di visitatori provenienti dal Molise e da tutta Italia. La speranza è che il connubio tra le associazioni e l’amministrazione comunale ci sia come quest’anno anche in futuro e che si possa sempre lavorare insieme per il bene della nostra comunità”.