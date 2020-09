Tanta gente questa mattina, sabato 12 settembre, davanti all’Ufficio Scolastico regionale in via Garibaldi a Campobasso. Tutti professori che sono stati convocati per la graduatoria delle supplenze. Ebene a ben due giorni dalla riapertura delle scuole ancora non sono ben definiti gli organici tant’è che solamente questa mattina sono stati convocati per la designazione delle supplenze.

