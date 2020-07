Graduatorie di istituto docenti: boom di domande anche in Molise

La FLC organizza videoconferenze di supporto alla compilazione

l Ministero dell’Istruzione con il decreto dipartimentale 858/20 dal 22 luglio ha dato il via alla procedura per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e d’istituto per le supplenze. Sono già migliaia gli aspiranti che hanno compilato le domande, che potranno essere presentate fino ore 23.59 del 6 agosto.

Ricordiamo che tra le criticità che dovremo affrontare per l’avvio dell’anno scolastico ci sarà sicuramente quella dell’aumento del precariato nella scuola: i nostri ripetuti appelli non sono stati ascoltati, per cui ci troveremo con oltre 200 mila cattedre scoperte in tutta Italia (circa 500 in Molise).

Ma al peggio non c’è mai fine: in fase di conversione del Decreto Rilancio è stata inserita una norma che mette in discussione diritti fondamentali dei supplenti della scuola. In relazione all’emergenza COVID si parla della possibilità di attivare fino a 50 mila posti aggiuntivi di docenti e ATA con supplenze temporanee, lavoratori che però saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo in caso di nuovo lockdown. E’ in atto un vero e proprio accanimento contro i precari, con una gestione dell’emergenza nei nostri settori che rischia di affossare la scuola e il diritto all’istruzione, anziché rilanciarli.

La FLC CGIL Molise con tutti gli operatori, i delegati e i volontari in questi giorni sta lavorando senza sosta per assolvere a tutte le istanze che sono state maldestramente concentrare tra luglio e agosto, sommando domande urgenti come quelle sulle graduatorie per supplenze, a istanze che potevano essere rimandate, come quelle del concorso che non si svolgerà prima dell’autunno.

Le difficoltà create dalle misure di sicurezza anti Covid, che necessitano di appuntamenti scaglionati e l’impossibilità di assembramento nelle sedi, rendono difficile supportare le centinaia di precari e laureati che in questi giorni ci stanno chiedendo supporto.

Per cercare di dare una risposta a tutti, nei giorni scorsi abbiamo organizzato due videoconferenze informative che hanno visto la presenza di oltre 400 aspiranti docenti, che sono stati guidati nella compilazione della domanda.

Viste le continue richieste che ci pervengono, abbiamo organizzato altri due appuntamenti in videoconferenza divisi per tipologia:

Venerdì 31 luglio – 15.00/16.30 docenti infanzia, primaria, I e II grado

Lunedì 3 agosto luglio – 9.30/11.00 docenti discipline musicali e coreutiche

Le videoconferenze si svolgeranno tramite la piattaforma Google meet, sarà possibile collegarsi cliccando sul link dell’indirizzo, che sarà attivo 15 minuti prima dell’inizio della videoconferenza. Si invita quanti hanno già assistito alle videoconferenze dei giorni scorsi e/o hanno presentato domanda a non partecipare, in modo da consentire anche ad altri di collegarsi (il numero massimo previsto dalla piattaforma è di 250 persone per ogni videoconferenza). I nostri iscritti hanno già ricevuto il link, per ulteriori informazioni e per chiedere di partecipare, è necessario mandare una mail a molise@flcgil.it.