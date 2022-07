Graduation Day, la “Brigida” saluta i suoi studenti… e lo fa in grande stile

Una giornata che rappresenta la fine di un ciclo, ma anche l’inizio di una nuova avventura per i 180 alunni della scuola di Termoli che sono pronti a ‘diventare grandi’

E’ andato in scena mercoledì 29 giugno l’appuntamento con il Graduation Day all’Istituto Comprensivo “M. Brigida” di Termoli.

Nel cortile della scuola centinaia di genitori hanno voluto rendere omaggio ai loro ragazzi, protagonisti indiscussi di un momento interamente dedicato a loro. Circa 180 gli studenti che hanno tagliato il traguardo degli esami e si sono dati appuntamento a scuola per condividere questo risultato.

Ad accompagnarli in questo percorso durato tre anni il dirigente scolastico, Francesco Paolo Marra – che ha consegnato gli attestati a chi tra loro si è maggiormente distinto per media voti, comportamento e particolari attitudini – e i prof, tanti. C’erano il primo giorno di scuola. Ci sono stati anche per i saluti finali.

Otto le terze che hanno concluso un lungo ed avventuroso percorso di studi, ma come questo triennio caratterizzato da alti e bassi dovuti soprattutto alla pandemia, che se da un lato è stato il mostro da combattere dall’altro è riuscita a mostrare una scuola sempre pronta a reinventarsi ed adattarsi ad esigenze diverse.

Ma questo oramai appartiene al passato. Gli studenti hanno già lo sguardo rivolto al futuro, quello che inizierà tra qualche mese e che li porterà ad un alto importantissimo traguardo: la maturità.

Ora però è il momento di godersi il meritato riposo e ricaricare le batterie. Settembre non è poi così lontano.