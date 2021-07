Gradimento sindaci, scende Gravina, tiene d’Apollonio. Il primo cittadino di Campobasso è all’80esimo posto

Se Atene piange, Sparta non ride. Se il presidente Toma è all’ultimo posto nella classifica di gradimento dei governatori, non se la passa meglio il sindaco del capoluogo di regione Roberto Gravina. Il primo cittadino di Campobasso si posiziona all’80° posto nella speciale graduatoria stilata da Il Sole 24 Ore. Gravina, però, ha un gradimento del 50% e il calo di 19 punti rispetto alle elezioni del 2019 va letto tenendo in considerazione che in quell’occasione si andò al ballottaggio, dunque il 69% è il risultato del ballottaggio.

Va relativamente meglio al sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio che si piazza in 60esima posizione, facendo registrare un gradimento del 53%, -6% rispetto al 59% con cui vinse le elezioni nel 2016. E questo potrebbe essere un dato da tenere in considerazione in vista delle candidature per le imminenti elezioni, anche se sino a questo momento il centrodestra sembrerebbe non aver preso in considerazione l’eventualità di ricandidare d’Apollonio.

LA CLASSIFICA