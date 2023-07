Gradimento sindaci, Gravina scende al 47% mentre Castrataro si “difende” a centro classifica

Diffusi i dati del Governance Poll 2023 sul consenso degli amministratori: il primo cittadino di Campobasso perde 22,1 punti rispetto al 69,1% ottenuto al ballottaggio nel 2019, mentre quello di Isernia si attesta al 53,2% rispetto al 58,7% dell’elezione

In base alla nuova edizione del Governance Poll, realizzato ogni 12 mesi da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori tra i cittadini, i sindaci di Campobasso ed Isernia, Roberto Gravina e Pietro Castrataro, perdono posizioni rispetto all’anno precedente. La performance peggiore è del primo cittadino del capoluogo di regione che si piazza all’80esimo posto (su 87 sindaci) con il 47% di gradimento rispetto al 69,1% (-22,1%) ottenuto al ballottaggio che ha portato alla sua elezione nel 2019. Invece, il “collega” di Isernia – eletto nel 2021 con il 58,7% – scende al 53,2% (48esimo posto, a metà classifica) perdendo 5,5 punti.

In vetta alla classifica c’è il primo cittadino di Milano Beppe Sala (65% dei consensi), seguito dal collega di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. Terzo il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, anche loro abituati ai primi posti nella scala del consenso. Tra i presidenti di Regione (assente il Molise in cui si è appena votato), il 69% degli emiliano-romagnoli, se si votasse oggi, sarebbe pronto a esprimere nuovamente la propria preferenza per Bonaccini. Percentuale che gli permette di superare Luca Zaia, governatore del Veneto, primatista nel 2022, che ottiene comunque un ragguardevole 68,5 per cento. Al terzo posto di piazza Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) con il 64 per cento. In coda ci sono invece Christian Solinas (Sardegna) con il 35% e Michele Emiliano (Puglia) con il 43 per cento.