Gradimento sindaci, Gravina e Castrataro a metà classifica

Esordio a metà classifica per Castrataro al suo primo sondaggio sui sindaci dei capoluoghi italiani, fa compagnia a Gravina che, però, sta più su in graduatoria.

Sono i dati del sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore e realizzato da Noto Sondaggi.

Gravina si è posizionato al 35esimo posto, su 73 sindaci presi in esame. Gravina conquista il 54,5 per cento (con un incremento del 4,5% sull’anno passato). Castrataro invece si è piazzato al 41esimo posto, incassando il 53,5% dei consensi a pochi mesi dalla sua elezione, un gradino più giù di Gravina che lo precede.