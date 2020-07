Gradimento dei sindaci, il crollo di Roberto Gravina: per il grillino -15,7%

La speciale classifica stilata da Il Sole 24 Ore: peggio di lui solo la Raggi (Roma), De Magistris (Napoli), Falcomatà (Reggio Calabria), Marino (Caserta)

La pandemia derivante dalla diffusione del Coronavirus ha prodotto riflessi importanti anche nella politica italiana. Il gradimento di molti sindaci (stando allo studio pubblicato da Il Sole 24 Ore – edizione 2020 del Governance Poll) è sceso, o salito, in base a come, regione per regione (e città per città) gli amministratori hanno “contrastato” la diffusione del Covid. Per quel che riguarda l’indice di gradimento, la posizione del sindaco della città di Campobasso, Roberto Gravina, è crollata: rispetto al giorno delle elezioni (quando venne proclamato sindaco con il 69,1% dei consensi), Gravina è sceso al 53,4%: il primo cittadino di Campobasso ha fatto registrare dunque un -15,7%. Si tratta della quinta peggiore performance tra i sindaci. Peggio di lui solo la Raggi (Roma), De Magistris (Napoli), Falcomatà (Reggio Calabria), Marino (Caserta).