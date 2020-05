Gradimento dei Governatori, Toma in fondo alla classifica

Classifica di gradimento dell’operato dei governatori delle Regioni: Donato Toma si piazza al penultimo posto. Dopo di lui solo il governatore della Lombardia, Attilio Fontana (sondaggio realizzato da ‘Roma 3’ e ‘Lab 21’ in esclusiva per Affaritaliani.it.). La rilevazione effettuata nei giorni scorsi su un campione della popolazione dunque colloca il presidente della Regione Molise in fondo alla classifica. Toma non riesce a raggiungere quota 40%. A guidare la classifica è invece il Governatore del Veneto, Luca Zaia. Lo tallona il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che durante la fase del Coronavirus più volte ha lanciato “appelli coloriti”, ma sicuramente efficaci, alla popolazione campana. Terzo posto per Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna. Tornando alla coda della classifica, tra gli ultimi anche Renzo Testolin, presidente della Valle d’Aosta e Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia.