Governo regionale e sfiducia: «Dalla politica ci aspettiamo unità per far ripartire il Molise»

La nota del Movimento di partecipazione civica “Bene comune per il Molise e i molisani”

«Martedì prossimo in consiglio regionale si discuterà la mozione di sfiducia (presentata dai consiglieri Fanelli, Facciolla, Greco, De Chirico, Fontana, Manzo, Nola e Primiani) nei confronti dell’attuale governo regionale. Come movimento di partecipazione civica alla vita quotidiana della nostra regione non abbiamo nessun colore politico e dunque non vogliamo entrare nei particolari che hanno portato a tale decisione. Una domanda però a chi ha presentato la sfiducia vorremmo farla: vale davvero la pena di tornare adesso alle urne? È conveniente per il Molise? Chi agisce in tal senso davvero vuole il bene dei propri concittadini?». A porre i quesiti, in una nota, è il movimento di partecipazione civica “Bene comune per il Molise e i molisani” che, si legge testualmente vuole «solo offrire degli spunti di riflessione ai tanti molisani che in questo periodo sono inondati da una “pandemia” di notizie sulla politica».

«Ci piacerebbe vedere la politica tutta unita con un unico intento: quello di far ripartire il Molise. Almeno per ora il peggio della pandemia legata alla diffusione del Covid sembra essere passato. Non sappiamo cosa ci riserverà in tal senso il futuro ma è vero che in Molise, malgrado i detrattori di turno, l’emergenza è stata oggettivamente gestita bene. Questo sicuramente grazie in primis al gran senso civico dei molisani ma anche alle disposizioni adottate dal mondo politico molisano che pure si è trovato a dover fronteggiare un’emergenza sanitaria che non ha precedenti nell’ultimo secolo. E il Molise, in tale fase ha retto e si è anche distinto, venendo pubblicamente elogiato, sulle reti nazionali, dai cittadini bergamaschi curati al Cardarelli.

Finalmente si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel: l’Italia e il nostro piccolo territorio hanno bisogno di ripartire. Il Molise ha bisogno, attraverso gli organismi competenti, di dialogo con l’Europa: questo deve essere il periodo della progettazione, del rilancio, delle idee comuni da mettere in campo, dello stare vicino a imprese, privati e cittadini in genere. Questo deve essere il momento dell’unione se davvero si ha a cuore il Molise. Certo, qualcosa a livello locale sicuramente ha funzionato a rilento ma altrettanto vero che anche a livello nazionale ci sono stati scivoloni imbarazzanti (come ad esempio i ritardi maturati nei pagamenti delle famose 600 euro).

La regione Molise – concludono dal Movimento di partecipazione civica – mai come in questo momento ha bisogno di coesione: se davvero la politica crede ancora in questo territorio, per i prossimi anni, a partire da oggi, deve mettere da parte tensioni e interessi personali e guardare a un unico obiettivo: lavorare perché anche in Molise si creino, dopo la pandemia, nuove opportunità di crescita e di rilancio. Eventuali nuove elezioni, sperpero di tempo prezioso, di denaro, di rallentamenti nelle varie programmazioni, rappresenterebbero la fine per questa regione. Una paralisi (che andrebbe a incidere, lo ribadiamo, anche e soprattutto sulla programmazione legata al rilancio di questa terra) che il Molise, proprio adesso, non può assolutamente permettersi».