Governo, Michele Marone possibile sottosegretario: lo ha indicato Salvini. Speranze anche per Cesa

Il coordinatore regionale della Lega nella lista presentata dal segretario della Lega. Cesa potrebbe finire all’agricoltura

Dopo il giuramento del governo e il primo consiglio di Ministri, sono iniziate le grandi manovre per la scelta di viceministri e sottosegretari.

In totale i componenti dell’esecutivo sono per legge massimo 65, compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari di Stato. Quindi, tolti i 24 dicasteri già assegnati e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, le carte rimaste sul tavolo di Giorgia Meloni sono una quarantina.

Scalpita Berlusconi che vorrebbe essere ricompensato dopo aver perso la battaglia sul ministero della Giustizia. Mentre non sarebbero molte le carte rimaste a Matteo Salvini che ha già ottenuto quello che chiedeva. Ma il leader della Lega ha comunque stilato una lista di sottosegretari che spettano al Carroccio. Tra questi ci sarebbe, secondo un’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, anche il coordinatore del partito in Molise Michele Marone. Lo stesso figurerebbe nella lista insieme ai coordinatori di Abruzzo, Calabria e Sicilia.

Partita difficile per Marone che potrebbe essere ricompensato dopo essere stato defenestrato dalla Giunta regione del Molise, cosa che ha suscitato le ire di Salvini, e in seguito alla non elezione in Parlamento.

In calo le quotazioni di Lancellotta e Tartaglione. Resta in corsa Lorenzo Cesa, eletto in Molise, per il quale si pensa alla casella di sottosegretario all’agricoltura. redpol