Governo Draghi ad un passo dalla crisi, il senatore Ortis: “Subito al voto”

“Attenzione: rilevati segni di vita in Senato da parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle rimasti. Risvegliati dal torpore in cui erano caduti circa un anno e mezzo fa, dopo aver votato per la prima volta la fiducia al governo Draghi”. Lo ha affermato il senatore molisano del gruppo Misto, Fabrizio Ortis. “Gli altri partiti sgomenti etichettano i grillini come ‘irresponsabili’, gli stessi partiti che hanno sempre calpestato la democrazia e i diritti dei cittadini. Per come la vedo io – ha proseguito – in un Paese democratico, una forza politica che non è d’accordo nel fare costruire un inceneritore al centro di Roma, ha tutto il diritto di contrastare i provvedimenti contenuti in un disegno di legge e di uscire dall’aula e bene hanno fatto”.

Cosa succederà ora? “Gli scenari sono tanti, anche perché ministri, sottosegretari e parlamentari sono saldamente ancorati alle loro poltrone. Spero con tutto il cuore – ha rimarcato il senatore – che questa crisi porti alla caduta del governo dei peggiori capitanato da Draghi e che si ritorni presto alle urne. Il popolo italiano ha il diritto di scegliere i propri rappresentati. Il voto – ha concluso Ortis – è, e resta lo strumento più democratico che ci sia. L’idea che non si possa votare durante una crisi in un mondo perennemente in crisi é un’idea stupida e faziosa. Andiamo a votare e subito”.