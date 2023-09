Google, ci sono anche sette cooperative molisane tra quelle scelte dal gigante del web

Ci sono anche sette cooperative molisane iscritte a Legacoop tra i vincitori del bando ‘Cooperazione Digitale’, progetto pluriennale realizzato da Alleanza delle cooperative italiane e Google per sostenere la trasformazione, la modernizzazione e lo sviluppo di centinaia di cooperative e imprese non profit italiane. Il fondo impegnato di 3,5 milioni di euro è finanziato dalla divisione filantropica di Google e passa attraverso l’innovazione e la transizione digitale. “L’attivazione di risorse e strumenti, se basata su qualità e competenza – ha commentato la presidente di Legacoop Molise, Chiara Iosue – non vede differenze territoriali, se dotate di un buon supporto di progettazione e di guida verso la presentazione delle domande, le proposte progettuali possono essere vincenti ovunque e possono realmente portare nuova occupazione e risultati notevoli per la collettività”. Determinanti nella valutazione favorevole – è spiegato in una nota – sono stati la capacità di adattare strumenti esistenti alle nuove esigenze e la capacità di fare rete sul territorio. “Accedere ai bandi, presentare manifestazioni di interesse, strutturare i progetti nel modo migliore, inserire contenuti vincenti non è mai semplice – ha aggiunto Iosue – le idee ci sono sempre, le esigenze da colmare anche. Quello che spesso scoraggia sono i passaggi tecnici, i requisiti particolari, la burocrazia. Ostacoli che abbiamo potuto superare grazie a Legacoop nazionale e alla Fondazione Pico che ci ha supportati nei vari passaggi”.