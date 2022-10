Gomme tagliate alle auto dei postini, panico in via Berta

Un incomprensibile atto vandalico è stato perpetrato ai danni di diverse auto di Poste Italiane a Isernia, in via Berta, alle spalle della sede centrale dell’azienda. I soliti ignoti, la notte scorsa, si sono divertiti a tagliare le gomme ad alcune auto in uso ai portalettere.

Del danno si sono accorti i postini la mattina, quando sono andati a prendere le loro Fiat Panda di servizio per iniziare a svolgere il loro lavoro. Il fatto è stato denunciato contro ignoti alle forze dell’ordine, per danneggiamenti e anche per l’interruzione di pubblico servizio.