POZZILLI

Vandalismo senza fine, negli ultimi tempi a Pozzilli. L’ultimo in ordine di tempo è quello compiuto qualche mattina fa ai danni delle auto di due studentesse, che avevano regolarmente parcheggiato i rispettivi veicoli in via Filignano, nei pressi della Neuromed.

Sono state tagliate tutte e quattro le gomme ad entrambe le auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Filignano che indagano.