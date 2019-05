Gomma bucata al presidente di seggio: si indaga per atto intimidatorio

REDAZIONE

ISERNIA

Indagano i carabinieri su un episodio avvenuto questa mattina a Miranda. Ignoti hanno squarciato con un coltello uno pneumatico dell’auto del presidente del seggio. Questa mattina, il presidente ha dato il via alle operazioni di voto nel centro alle porte di Isernia. Tutto sembrava procedere senza problemi, ma qualche ora più tardi gli è stato comunicato che la ruota della sua auto era a terra. Uscito per controllare cosa fosse accaduto l’amara scoperta: la gomma era stata bucata con una lama di un coltello. I militari dell’Arma stanno verificando quanto accaduto e non escludono nessuna pista, persino che si tratti di un atto intimidatorio. Anche perché il presidente dalla sua abitazione al seggio non ha riscontrato nessun problema. Dunque, l’episodio sarebbe avvenuto mentre l’auto era parcheggiata nei pressi dello stesso seggio. Al momento sembrano non esserci testimoni che possano riferire chi sia l’autore del gesto.