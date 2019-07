Goletta Verde torna a Termoli, appuntamento per l’8 e il 9 luglio

REDAZIONE TERMOLI

Goletta Verde torna in Molise. L’imbarcazione di Legambiente è salpata lo scorso 23 giugno e approderà a Termoli l’8 e il 9 luglio. È dal 1986 che l’imbarcazione ambientalista compie il giro delle coste italiane con lo scopo di monitorare la salute del nostro mare, segnalare abusi e illegalità e promuovere il patrimonio naturalistico delle nostre coste. In attesa del responso del monitoraggio del team di tecnici e biologi che accompagna il viaggio della Goletta Verde, parte SOS Goletta. Grazie a questo servizio, cittadini e turisti possono contribuire alla segnalazione di situazioni anomale e di inquinamento delle acque: scarichi abusivi in mare, chiazze sospette, situazioni di degrado ambientale. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno poi le denunce e le segnalazioni per poi smistarle alle autorità competenti. E grazie alle segnalazioni ogni anno Legambiente riesce ad individuare e denunciare situazioni particolarmente critiche. Si possono inviare le segnalazioni al servizio Sos Goletta collegandosi al sito https://www.legambiente.it/sos-goletta/.