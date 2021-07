Goletta Verde arriva in Molise, tutti gli appuntamenti del 31 luglio

La storica campagna estiva di Legambiente arriva in Molise per continuare la sua lotta in difesa delle acque e delle coste. Ore 11.00 (Sottovento, Via del porto molo sud – Termoli) conferenza stampa regionale di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste molisane. Intervengono: Stefano Ciafani, Presidente Legambiente nazionale; Manuela Cardarelli, Presidente Legambiente Molise; Giusi De Castro, Legambiente Molise; Cristiana Biondo, Portavoce Goletta Verde; Rita Colaci, Assessore Ambiente Comune di Termoli; Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro Sud. Alle ore 17.00 Flash mob in navigazione con Goletta Verde per protestare contro il progetto South Beach che prevede l’urbanizzazione e l’edificazione di un’area di circa 160 ettari a ridosso del mare a Montenero di Bisaccia.