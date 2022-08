Gocce di Stelle, Erika Pia Di Biase conquista la fascia di Miss Termoli 2022

Per la prima volta in Molise Miss Gocce di Stelle. Un evento reso possibile grazie all’organizzatrice Dayana Rueda che, assieme al signor Franco Mazzotta, responsabile del concorso per la regione Campania, hanno coordinato lo svolgimento della sfilata per Miss Gocce di Stelle Molise.

La prima tappa, ha avuto luogo presso il Blue Note Music Club, la seconda a Busso, la terza a Guardialfiera e l’ultima, finale regionale, si è tenuta a Termoli sulla scalinata del Folklore.

Hanno preso parte alla finale regionale di Miss Gocce di Stelle Molise tredici ragazze tra cui Erika Pia Di Biase, giovane ventenne di Ripalimosani, studentessa al secondo anno presso la facoltà di Scienze della Mediazione Linguistica a Campobasso, aggiudicandosi la fascia di Miss Termoli 2022.