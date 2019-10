Gli uomini d’oro: il cinema italiano sa ancora stupire

Vincenzo Alfieri e il cast raccontano il nuovo film che è un’opera piuttosto innovativa nel cinema nostrano

Il primo ad attirare le voci e la curiosità su questo film è stato uno degli attori protagonisti: vale a dire Fabio De Luigi. L’ex interprete di Love Bugs, infatti, aveva fatto trapelare che in questo film il suo ruolo non sarebbe stato da comico ma sarebbe stata una tinta più drammatica. Infatti così è stato. Proprio l’interpretazione di De Luigi è uno dei fattori di originalità che compongono un puzzle ben riuscito: “Gli uomini d’oro”. La proiezione lascia un senso di stupore, con la certezza di aver appena finito di guardare un’opera che sa di rinnovamento per il cinema italiano. Tre attori straordinari: il già citato De Luigi, ma anche Edoardo Leo e Gianpaolo Morelli; un cast femminile di tutto rispetto: Matilde Gioli, Mariela Garriga e Susy Laude e la comparsa di un veterano come Gian Marco Tognazzi, formano un gruppo di attori straordinari che ha dato luce a questo progetto. La sceneggiatura de “Gli uomini d’oro” è basata sulla rapina che sconvolse Torino nel 1995. Il nome della banda che ha portato a segno il colpo era proprio “Gli uomini d’oro”. Nonostante però sia stata fonte di ispirazione per Alfieri nel suo film, la rapina, che pur viene raccontata, passa in secondo piano lasciando spazio più ai singoli personaggi e alle motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo e sconsiderato. La narrazione è suddivisa in capitoli, ogni capitolo riguarda uno dei protagonisti, focalizzandosi esclusivamente su di esso, mostrando al pubblico le motivazioni e le necessità del perché sia stato fatto questo colpo. Il finale del film funge de momento in cui le tre narrazioni dei vari capitoli, si congiungono dando origine ad un finale abbastanza sconcertante.

A presentare il film all’interno del cinema Adriano, in Piazza Cavour a Roma, sono intervenuti lo stesso regista Vincenzo Alfieri, accompagnato dall’intero cast. Sulle motivazioni che hanno portato alla nascita di questo film, Alfieri ha detto che: «Le motivazioni nascono dal fatto che volevo raccontare questa storia che è una storia ancora abbastanza attuale. Io avevo letto l’articolo di Repubblica su come si erano svolti i fatti e ne ho dedotto abbastanza materiale affinché potessi trarre un film». Il regista ha voluto poi spiegare il perché della scelta dei vari attori: «Edoardo è stato il primo che ho chiamato. La sua interpretazione in 18 anni dopo è stata magnifica, quindi volevo assolutamente lavorare con lui. – Prosegue – a Fabio quando ho proposto questo progetto non sapevo che cosa avrebbe risposto. Dopo una lunghissima riflessione anche lui ha accettato. Anche di Gianpaolo avevo ammirato la sua performance in song è Napule, poi lui ha fatto molte commedie. Ero curioso di vedere come se la sarebbe cavata in questo caso╣.

A fare eco alle parole del direttore di macchina De Luigi sottolinea una cosa importante: «Ci ho messo quattro mesi per prendere questa decisione. Per me fare questo film era abbastanza innaturale perché io sono abituato a fare un’altra cosa che, tra l’altro, mi riesce meglio (il comico). Alla fine però ho mandato il cuore oltre l’ostacolo e ho accettato questo ruolo».

Matilde Gioli invece, su parola di Alfieri, è stata scelta per via del suo lavoro proprio a fianco di Paolo Virzì ne il capitale umano. L’attrice milanese ha poi ricordato i suoi momenti sul set: «È stato un set molto bello, composto da un gruppo di persona circondate da un amore stupendo. C’era un’atmosfera bellissima ed è stata veramente un’esperienza molto intesa recitare in questo film».

Il film uscirà in oltre trecento sale a partire dal 7 novembre 2019.