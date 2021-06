Gli uncinetti di Trivento approdano a Milano grazie a Selvaggia Lucarelli (LE FOTO)

Ha portato a Milano la bellezza degli uncinetti di Trivento Selvaggia Lucarelli, la famosa giornalista e opinionista televisiva che ha portato alla ribalta una delle tradizioni più importanti del paese molisano. “E insomma lo scorso anno vado in vacanza in Molise e scopro che in un bellissimo paese che si chiama Trivento si fa un festival dell’uncinetto famoso nel mondo, lo Yarn Bombing. Le donne – scrive su Facebook – (e chissà, forse anche qualche uomo) del paese addobbano balconi, finestre, scalinate, fermate del bus con lavori fatti all’uncinetto. Mio fratello lo dice al Milano, Municipio 3 di Milano e il risultato è questo: lo Yarn Bombing è a Milano! Il quartiere Lambrate, tra Via Ventura e Via Conterosso è pieno di lavori arrivati da tutto il mondo (oltre che naturalmente dal Molise!) Non perdete di visitare il cortile de La Luna (in fondo a Via Ventura, all’angolo) , ma ne troverete tanti sparsi qua e là, in una specie di divertente caccia al tesoro. Ma la cosa più importante è che è tutto altamente instagrammabile. Poi dite che non vi penso”.

