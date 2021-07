Gli ultras del Campobasso hanno inviato materiale rossoblù ai bimbi meno fortunati di Zanzibar

Gli ultras del Campobasso, appertenenti al gruppo N.F.O, hanno finanziato e reperito materiale, rigorosamente del Campobasso, per i bambini bisognosi di Zanzibar. Il materiale è arrivato a destinazione tra la gioia dei ragazzini che hanno indossato immediatamente pantaloncini e magliette rossoblù. Gli ultras dei Lupi hanno così regalato un sorriso a bimbi meno fortunati, dimostrando ancora una volta di essere non solo un valore aggiunto per Campobasso, ma anche di avere grande umanità grazie a gesti di solidarietà come questi.

IL VIDEO IN ALTO