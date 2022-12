“Romina mi raccontava che la vita con Pietro Ialongo era diventata impossibile, con insulti e minacce continue. Mi sono preoccupato, le ho detto vengo prenderti, lei però mi disse che sarebbe tornata in treno il giorno dopo”. È Mario De Cesare, il padre della 36enne di Cerro al Volturno uccisa con 14 coltellate dall’ex compagno nella casa in cui abitavano insieme nel centro storico di Frosinone, che ha ripercorso i momenti che hanno preceduto l’assassinio. Lo ha fatto su Raidue, ospite di Salvo Sottile nella trasmissione ‘I Fatti Vostri’. Insieme a lui il fratello Orlando e l’avvocato Danilo Leva.

“Noi ci aspettiamo – ha detto il legale – che questo capo di imputazione per il quale è previsto l’ergastolo regga fino alla fine. Nel processo saremo al fianco della pubblica accusa che ha ottenuto anche il decreto di giudizio immediato alla luce delle evidenze probatorie raccolte in fase di indagini preliminari. Saremo al fianco della pubblica accusa per sostenerne le ragioni perché il dolore di questo padre possa trovare delle risposte nella giustizia”.

