Gli studenti sulle orme di partigiani e antifascisti molisani

Circa cento alunni saranno protagonisti di un tour nei luoghi simbolo di Campobasso. Cinque le tappe del percorso per ammirare altrettante targhe alla memoria

Il 22 aprile a partire dalle 9 circa cento studenti dell’I.I.S.S. Pertini-Cuoco–Montini di Campobasso effettueranno un tour nei luoghi di Campobasso che riportano targhe di Partigiani e di Antifascisti Molisani.

L’iniziativa è parte integrante del progetto che la nostra associazione propone alle scuole dal titolo “Antifascismo, campi di internamento, lotte di liberazione dal nazifascismo e postfascismo in Molise”. L’attività è consistita di una serie di incontri on line con studenti durante i quali sono state illustrate tematiche di una pagina di storia molisana poco conosciuta e che è stata oggetto di pubblicazioni e libri di ricercatori e studiosi in collaborazione con l’Università agli Studi del Molise.

Queste le tappe del percorso:

– Targa Facchinetti – corso Vittorio Emanuele angolo via Pietrunto

– Targa Barbato – via S. Antonio Abbate

– Targa Palatucci – Piazzale Palatucci presso Questura

– Targa Brusa Romagnoli – Traversa via Insorti di Ungheria

– Murales Banda Porfirio – via Martiri della Resistenza