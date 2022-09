Gli studenti si oppongono a Salvini: “La legge regionale è ferma al 1975”

Con l’arrivo di Salvini a Campobasso, gli studenti si oppongono.

“La legge regionale per il diritto allo studio in Molise è ferma al 13 Gennaio 1975, e non vede avanzamenti o finanziamenti dal punto di vista economico e tecnologico. Nonostante la legge sia datata, ciò che viene citato non è ancora assicurato agli studenti e alle studentesse della regione Molise. Nel testo si legge infatti “Gli studenti hanno diritto alla fornitura gratuita di libri e di altri strumenti didattici, a trasporti gratuiti o altre facilitazioni di viaggio, assistenza sociale e interventi anche economici, servizi sociali e psico pedagogici”.

Parlare di diritto allo studio oggi è realmente una priorità per la regione Molise e per l’intero paese, perché da questo dipende il futuro, la crescita e lo sviluppo dei futuri cittadini e cittadine. Non ammettiamo che sia ancora un argomento ignorato dalla politica”.