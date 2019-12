Gli studenti di Portocannone adottano 4 tartarughe

REDAZIONE TERMOLI

Gli alunni della scuola elementare John Dewey plesso di Portocannone hanno deciso di adottare quattro tartarughe della specie caretta caretta. Tale decisione è stata presa dagli alunni dopo l’incontro avuto con i volontari di Ambiente Basso Molise il 23 novembre, in cui si è parlato di biodiversità e dell’importanza di tutelare le tartarughe marine. Infatti, ogni anno in Italia tantissime tartarughe caretta caretta muoiono a causa di catture accidentali, ingestione di plastica e traffico nautico.

La donazione è stata effettuata al Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine “Luigi Cagnolaro” di Pescara che da sempre si distingue per il recupero e salvataggio delle tartarughe marine, gli stessi che si sono impegnati durante l’eccezionale evento della nascita della caretta caretta in Molise.

Le sette specie di tartaruga marina che abitano i nostri mari e gli oceani, sono fortemente minacciate dall’uomo. La cementificazione, il degrado delle coste e dei litorali prescelti per la nidificazione e soprattutto l’impatto con i sistemi di pesca costituiscono le principali minacce per questa specie, basti pensare alle reti a strascico, gli ami dei palangari e le reti fisse, dalle quali un gran numero di tartarughe viene catturato accidentalmente, causando la morte di migliaia di tartarughe l’anno. Decine di tartarughe ferite vengono soccorse e accolte nel centro recupero di Pescara dove vengono curate e poi liberate.

“I giovani allievi hanno dimostrato tanta maturità adottando le tartarughe, un gesto inaspettato che fa capire che i ragazzi hanno apprezzato la lezione dei volontari di ABM e non solo, con questo gesto hanno capito che la Flora e la Fauna va rispettata e difesa giorno per giorno.

Adottare una tartaruga significa soprattutto rispetto per se e per gli altri”.I nostri complimenti per bellissimo gesto agli alunni ed un plauso particolare al Dirigente Scolastico e tutte le Insegnanti.