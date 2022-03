Gli studenti di Montecilfone a ‘lezione’ con il Colonnello dell’Esercito Riccardo Proietti

La sala consiliare del comune di Montecilfone è stata il campo di incontro tra l’esercito e la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Il Sindaco Giorgio Manes ha invitato il Tenente Colonnello del distretto militare di Campobasso Riccardo Proietti a parlare alla comunità scolastica per rinsaldare l’amicizia tra il Comune e l’esercito e per illustrare le tante e preziose mansioni dei connazionali in terra italiana e straniera. Il Sindaco di Montecilfone ha ricordato tra i suoi compaesani esempi di grande valore per la patria come i due fratelli Raimondo D’inzeo Ufficiale dei Carabinieri e e Piero D’inzeo Ufficiale del arma di cavalleria, ha ricordato anche il milite ignoto il Sergente Costanzo Sforza medaglia di Bronzo al valor militare.

Il Colonnello ha saputo ben catturare l’attenzione dei giovani. La dirigente Giovanna Lattanzi è intervenuta sottolineando la bravura del Colonello per aver raccontato la vita di un rappresentante dell’esercito Italiano “come in un film”. Il Colonnello ha elencato tutte le diverse mansioni affidate ai ragazzi e alle ragazze dell’esercito italiano che valorizzano i talenti e l’impegno di ognuno. Talenti e impegno che vengono messi al servizio della comunità tutta nelle più svariate emergenze: senso della lealtà, del servizio, della disciplina, del dovere che diventano per tutti noi un aiuto pronto e sicuro nelle situazioni difficili che purtroppo non mancano mai in Italia come all’estero.

Lo stesso Colonnello ha poi indicato agli studenti le modalità d’accesso all’esercito trasformando l’incontro in un vero e proprio appuntamento orientativo per la prosecuzione degli studi futuri. Il Sindaco e l’amministrazione tutta ringraziano il Colonello Riccardo Proietti, la dirigente Dott.ssa. Giovanni Lattanzi, gli insegnanti e studenti della Scuola Secondaria Di Primo Grado di Montecilfone per questo bel momento di formazione.