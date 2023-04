Gli studenti di Campobasso lanciano un appello per la sostenibilità

Grande partecipazione al flash mob “+Valore per la Carta” per la Paper Week di Comieco

Sono stati tanti gli studenti e le studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 5 Istituti pubblici di Campobasso ad aderire al flash mob “+Valore per la Carta” per la Paper Week di Comieco, evento dedicato al riciclo di carta e cartone.

Cosa si sa davvero sulla raccolta differenziata di carta e cartone? Come e dove i materiali vanno consegnati, con quali modalità, e seguendo quali criteri? E quanto è importante il recupero?

Da questo spirito, approfondire e conoscere il mondo della raccolta differenziata, i tanti studenti coinvolti nel flash mob “+Valore per la Carta” hanno dato importanza al materiale della carta creando nuovi oggetti, usando l’arte del riuso, e stimolato alla riflessione i propri compagni, professori e famiglia con la realizzazione di messaggi spot come, per citare solo qualche esempio, “Guardami con occhi nuovi, riciclami!”, “Dalla carta alla carta per un mondo migliore!”.

Un vero evento nell’evento: finalmente si è tornati al contatto reale lasciando alle spalle, per questa terza edizione, la modalità online e affermando con forza il valore indiscusso che ha la carta non solo come materiale prezioso da salvaguardare, ma come veicolo di messaggi di sostenibilità.