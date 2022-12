Gli studenti dello Scientifico di Santa Croce a lezione da Antoci

“Non sono più un uomo libero o forse lo sono di più”. Questa mattina, sabato 17 dicembre 2022, presso l’Auditorium del liceo scientifico R. Capriglione di Santa Croce di Magliano si è tenuto un incontro tra gli studenti e il dott. Giuseppe Antoci.

Presidente del Parco dei Nebrodi dal 2013 al 2018, Antoci è stato insignito dell’Onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella,

.

mafiosi”

“per la sua coraggiosa

determinazione nella difesa della legalità e nel contrasto ai fenomeni

Milioni di euro guadagnati per anni in silenzio da Cosa nostra. Un

business “legale” e inesplorato. Boss che riuscivano inspiegabilmente

ad affittare tanti ettari di terreno nel Parco dei Nebrodi, in Sicilia,

terrorizzando allevatori e agricoltori onesti, li lasciavano incolti e

incassavano i contributi dell’Unione Europea perfino attraverso

“regolari” bonifici bancari. Un meccanismo perverso che si

perpetuava di famiglia in famiglia e faceva guadagnare somme

impensabili. Un affare che si aggirerebbe, solo in Sicilia, in circa tre

miliardi di euro potenziali negli ultimi 10 anni. E nessuno vedeva o

denunciava. Fino a quando in quei boschi meravigliosi e unici al

mondo non è arrivato Giuseppe Antoci, che è riuscito a spazzare via

la mafia dal Parco realizzando un protocollo di legalità che poi è

diventato legge dello Stato ed oggi è applicato in tutta Italia. Cosa

nostra aveva decretato la sua morte. La notte tra il 17 e il 18 maggio

2016 Antoci è stato vittima di un attentato, dal quale è uscito illeso

solo grazie all’auto blindata e all’intervento armato del vice questore

Daniele Manganaro e degli uomini della sua scorta. Dalle vicende è

nato il libro “La mafia dei pascoli: la grande truffa all’Europa e

l’attentato al presidente del Parco dei Nebrodi” di Nuccio Anselmo e

Giuseppe Antoci. Lo scrittore Andrea Camilleri in un’intervista a Rai

Uno nell’agosto 2016, definisce Antoci “un eroe dei nostri tempi”, una

persona coraggiosa che facendo il proprio dovere combatte la mafia.

È proprio Antoci a precisare che non si sente un eroe, ma una persona

comune che ha fatto e continua a fare il proprio dovere come ognuno

dovrebbe fare. Perché è così che si combatte la mafia, non abbassando

la testa anche di fronte alle piccole azioni quotidiane. Antoci ha

intrapreso un dialogo con gli studenti. Ne è sorto un dibattito che è

andato anche oltre le dinamiche che hanno interessato Antoci in prima

persona, toccando più volte i concetti di libertà, di scelta, di paura. “La

Costituzione – afferma Antoci – è il vero e proprio testo antimafia del

nostro Stato”. Perché l’antimafia non è un qualcosa che ci si aspetta

solo ed esclusivamente dalle istituzioni, ma prima di tutto riguarda i

diritti e i doveri di tutti noi. Quando arriva il turno della Magistratura

allora vuol dire che un pezzo di Paese ha già sbagliato, bisogna

risolvere le storture dalla base. E poi il valore della scelta. Scegliere di

rimanere nel mezzo tra le mafie e chi le combatte, vuol dire favorire le

mafie, che si nutrono di quel silenzio, dell’omertà e dell’ignoranza.

“Hanno più paura della scuola che della giustizia” diceva Antonino

Caponnetto e non c’è nulla di più vero. La responsabilità appartiene a

tutti, anche alla nostra generazione. “Voi infatti – continua Antoci –

non siete solo futuro, ma anche presente”. Dobbiamo trovarci nelle

condizioni di essere al timone, perché anche a noi spetta educare. Non

si possono finalizzare le proprie azioni sempre in base al pensiero

altrui, ma ciò con cui bisogna fare i conti siamo noi stessi, è in primis la nostra coscienza che deve guidarci nel giusto.

Non poteva mancare, infine, un pensiero alle stragi di Capaci e di via D’Amelio e a tutte le vittime di mafia che devono essere “semi che noi dobbiamo rendere germogli”, perché non può rimanere solo un detto quello per cui “le idee di Falcone e Borsellino camminano sulle nostre

gambe”. Una storia di coraggio quella di Antoci che deve essere d’esempio per tutti noi.