Gli studenti dell’Alfano premiati al Concorso “I colori della vita” e “Clima bene comune”

REDAZIONE TERMOLI

Venerdì 31 maggio 2019 alle ore 11:00 presso il Museo della Memoria a San Giuliano di Puglia (CB) si terrà la cerimonia di premiazione della XIV edizione del Concorso “I colori della vita”. Anche quest’anno tra i premiati spiccano gli elaborati degli studenti dell’IISS Alfano di Termoli, coordinati dalla prof.ssa Antonella Di Rocco: “Nessun uomo è un isola”, classe I B Liceo Scientifico, II classificato ex aequo; “Così connessi, così distanti”, classe I E Liceo Scientifico, II classificato ex aequo; Maria Licianci, Michela Ciffolillo e Iula Popa, Classe I B Liceo Scientifico, III Classificato sez. elaborati grafici Scuola sec. di II grado; “Riconnettiamoci con il cuore”, di Federica Gualtieri Classe II D Liceo Scientifico, II Classificato ex aequo sez. poesia Scuola sec. di II grado; – “Vivo” di Chiara Colecchia, Classe II D Liceo Scientifico, III Classificato sez. poesia Scuola sec. di II grado. Ancora una volta premiata la creatività e la sensibilità dei ragazzi, cimentatisi sul tema proposto dal concorso: “Riconnettiamoci con il cuore”. Solo qualche giorno prima ancora un premio per la classe II E del Liceo Scientifico, coordinata dalla prof.ssa Katia Di Spalatro, al concorso della Fondazione don Milani su “Clima bene comune: fermiamo l’apocalisse”:«Introdurre alla conoscenza del mondo e a scoprire il proprio compito nelle sfide piccole e grandi del quotidiano» – commenta la Dirigente dott.ssa Concetta Rita Niro – «è il fine educativo della scuola, per arrivare a trasformare in volontà personale ciò che resterebbe semplicemente un dovere. Il successo dei nostri ragazzi ne è l’ennesima testimonianza».