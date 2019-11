Gli studenti dell’Alberghiero a “servizio” per la Settimana del Povero

Una prima colazione speciale a Termoli

Una prima colazione speciale non solo per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Termoli ma anche per gli ospiti che tutti i giorni si recano presso la Caritas della Diocesi di Termoli-Larino. Una esperienza importante e formativa per i giovani termolesi che si inserisce all’interno della settimana del povero che la Diocesi sta portando avanti. Per loro la certezza di aver fatto del bene a chi non ha tante possibilità. Per gli ospiti la possibilità di fare due chiacchiere assieme a giovani bravi e volenterosi.