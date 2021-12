Gli studenti del Fermi-Mattei di Isernia in erasmus: media e comunicazione in Polonia

Un nuovo progetto e una nuova esperienza all’estero per gli studenti dell’Isis Fermi-Mattei di Isernia. Per una settimana i ragazzi delle classi terze e quarte dell’Istituto isernino hanno vissuto in Polonia, guidati dai professori Pasquale D’Aloise ed Ermanno Di Cerbo, hanno raggiunto la città di Zgorzelec per confrontarsi sul tema della media education.



Gli studenti isernini sono stati co-protagonisti dell’ERASMUS PLUS KA2 Azione Chiave 2: Partenariati Strategici Settore Istruzione scolastica “Media Today – Watchdog or Slumdog?”. Fra i temi affrontati quello relativo alle modalità di presentazione delle informazioni da parte dei media e su come vengono recepite dai ragazzi.

Gli studenti del Fermi-Mattei impegnati in questa iniziativa dedicata ai media e alla comunicazione sono: Pedone Pietro (classe 4A CAT), Perrino Antonio (classe 3C INF), Porfilio Luca (classe 3C INF), Tamburri Giuseppe Pio (classe 4A CAT), Tedesco Sofia (classe 3A SIA), Valentino Orlando (classe 3A SIA).

Per loro è stata senza dubbio una esperienza di grande crescita, al di là del tema trattato, il confronto fra culture e punti di vista diversi è destinato ad arricchirli. Il Fermi-Mattei punta molto sui progetti di respiro europeo. Il mese scorso, si ricorderà, altri 12 studenti dell’istituto superiore isernino sono stati protagonisti di un’esperienza di lavoro in Spagna.