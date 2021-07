Gli studenti del D’Ovidio donano alla Lilt il ricavato della vendita dell’annuario scolastico

Ancora un gesto di solidarietà da parte degli studenti del Liceo D’Ovidio di Larino. Dopo la donazione alla Croce Rossa avvenuta nello scorso anno nel pieno dell’emergenza Covid-19, ieri, 21 Luglio 2021, alle 17:30,presso l’ITAEG San Pardo, alla presenza del DS, prof. Antonio Vesce, del Sindaco di Larino dott. Pino Puchetti e della presidente della Lilt sez. di Campobasso, dr.ssa Milena Franchella, gli studenti della Web- tv del Liceo D’Ovidio hanno donato alla LILT il ricavato della vendita dell’annuario fotografico 2021. Un gesto simbolico che esprime quanto gli studenti abbiano interiorizzato i valori della solidarietà e del volontariato e vivano appieno una consapevole cittadinanza attiva. Un rapporto ormai consolidato nel tempo quello del Liceo di Larino con la LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) sulla tematica della prevenzione e degli stili di vita salutari: da anni la scuola aderisce al programma “Guadagnare salute con la LILT ”, parte integrante del PTOF dell’Istituto, con cui gli studenti svolgono il percorso di PCTO ed imparano le life skills attraverso il metodo della peer education. Tanti ed innovativi i progetti di ricerca in cui la LILT ha coinvolto gli studenti del D’Ovidio e tanti i premi ed i riconoscimenti avuti dagli studenti nel corso di questi ultimi anni. Visibilmente commossa, la dr.ssa Franchella ha ringraziato le studentesse Alessandra Marrano ed Antonella Biondi per l’entusiasmo ed il protagonismo con cui, nel corso di questi tre anni, guidati dagli infaticabili operatori LILT Mattia Scipioni e Pierangela Antonecchia, hanno svolto attivamente il loro ruolo di peer educator. Ha inoltre dichiarato che la donazione sarà utilizzata sempre per il potenziamento di attività di prevenzione a favore degli studenti.

Le immagini Indietro 1 di 7 Avanti