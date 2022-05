Gli studenti ‘condannano’ il cyberbullismo al Teatro Savoia

Di scena l’evento finale del progetto interistituzionale di educazione alla legalità dal titolo “#StopCyberbullismo”

Si è svolto ieri 28 maggio l’evento finale del progetto interistituzionale di educazione alla legalità dal titolo “#StopCyberbullismo”, promosso dal Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta e realizzato in partenariato con l’Università degli Studi del Molise, l’Ufficio scolastico regionale, le Forze di Polizia territoriali, la Fondazione Molise Cultura, il Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi e l’Ordine degli Psicologi del Molise.

Presso il Teatro Savoia del Capoluogo gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Pagano, con le musiche degli allievi del Conservatorio, hanno portato in scena, dinanzi alla platea delle autorità, degli insegnati e degli studenti, la rappresentazione teatrale di un processo per cyberbullismo.

Il Prefetto, nel saluto iniziale, ha ricordato le fasi del progetto che ha avuto avvio con una serie di incontri formativi presso le scuole e che proseguirà con la divulgazione del video della rappresentazione e con la premiazione dei vincitori del concorso “Uno spot per difenderci dal cyberbullismo”, cui hanno partecipato numerose scolaresche della provincia.