Gli Statuto tornano in Molise e festeggiano 40 anni di attività

1983-2023: quaranta anni di grande musica. Gli Statuto festeggiano i loro 40 anni di attività con un concerto evento in Molise, venerdì prossimo, 14 luglio, al Summerland-Le Cupolette di Vinchiaturo.

La storica band torinese ha da poco pubblicato “Bella Storia” (Egea music) un nuovo disco con 4 brani inediti registrati in studio e tutto il concerto celebrativo dei 40 anni registrato appositamente il 28 gennaio scorso a Torino. I quattro brani hanno sonorità decisamente pop, spaziano tra soul, ska e powerpop e ribadiscono la spiccata identità mod della band, dalle radici profonde ma con soluzioni sonore più che mai attuali, grazie anche all’eccellente produzione artistica di Pietro Foresti. I testi incisivi e ruvidi, illustrano uno stato d’animo ribelle, reso credibile, sia artisticamente che ideologicamente, dalla loro lunga e coerente storia. La parte del concerto comprende 22 brani, tra i quali tutti quelli più conosciuti come “Abbiamo Vinto Il Festival di Sanremo”, ”Qui non c’è il mare”, “Ragazzo Ultrà”, ”Piera”, ”In Fabbrica” e tutti gli altri, suonati con organico al gran completo, cioè quartetto base più fiati e tastiere.

“Questo live – dichiara oSKAr, il cantante del gruppo – era già importantissimo in quanto celebrazione dei nostri quarant’anni, ma è diventato fondamentale perché è la preziosa testimonianza dell’ultimo concerto del nostro storico bassista Rudy Ruzza (scomparso nel marzo scorso), il quale, nonostante fosse impegnato a curarsi da un brutto male, aveva suonato brillantemente in tutta la parte finale. A lui abbiamo dedicato il disco e il nostro tour“.

Gli Statuto sono una realtà unica nel panorama della musica italiana. Con il loro coerente ma non per questo mai evoluto stile mod, con la loro immediatezza e sfrontatezza nei testi impegnati e talvolta ironici, con una musica ciclicamente di moda che è iniziata con lo ska e si è fusa con il soul e il powerpop, si sono rivelati totalmente originali e incatalogabili. In attività dal 1983, hanno pubblicato 21 album (raggiungendo più volte le classifiche di vendita) e tenuto più di 2.000 concerti. Senza mai aver assunto i panni delle star, senza essersi mai allontanati idealmente (e geograficamente) da piazza Statuto, luogo di partenza e di creazione culturale, ideologica e musicale del gruppo, sono arrivati su ogni tipo di palcoscenico: dal Teatro Ariston del Festival di Sanremo, al concerto per i licenziati della Lancia/Fiat di Chivasso, dal Festivalbar al Leonkavallo, dal Cantagiro al concerto in Plaza De La Revoluciòn all’Habana de Cuba (invitati dalle autorità locali), sempre con la massima semplicità che li contraddistingue fin dai loro inizi.

Gli Statuto sono: oSKAr -Oscar Giammarinaro (voce), Naska – Giovanni Deidda (batteria), Enrico Bontempi (chitarra), Alex Loggia (chitarra), Ennio Piovesani (basso) e poi Gigi Rivetti (tastiere), Marco Milani (tromba), Alessandro Castagna (Sax).In occasione del concerto di venerdì prossimo a Vinchiaturo già dal pomeriggio ci saranno eventi per tutti: piscina, area giochi, dj set prima e dopo il concerto, pre-show. Ingresso 10 euro con consumazione. Biglietti disponibili a Campobasso presso Zasso Funny Public House, Fornaro By Le Coccole e Bar Tabacchi Leopardi. Nel dettaglio, il programma della serata prevede alle 19 il dj set di Valentino Petrone, alle 21 il live di Anna dai capelli rock, alle 22.30 il concerto degli Statuto e infine, a seguire, il dj set di Mr.Frangetta.