Gli stacca il dito a morsi, 59enne denunciato dalla Polizia

Violenta lite su viale dei Pentri tra due uomini e una donna. Ad avere la peggio un 46enne a cui è stata amputata parte della falange

ISERNIA. Violenta lite per futili motivi, gli stacca il dito a morsi – 59enne denunciato per lesioni gravi dolose e possesso di arma illegalmente detenuta.

Qualche sera fa, personale della Squadra Volanti della Questura di Isernia è intervenuto in seguito alla segnalazione di una violenta lite in strada. In particolare la diatriba era nata per futili motivi tra due uomini ed una donna lungo viale dei Pentri, in centro città.

Uno dei due litiganti, in preda ad un raptus, ha morso la mano destra dell’altro uomo, recidendogli una falange.

I poliziotti hanno dapprima calmato gli animi, riportando alla calma i due uomini e hanno richiesto l’immediato ausilio dei sanitari del 118, i quali hanno soccorso i due portandoli al locale nosocomio per le cure del caso.

Entrambi sono stati refertati: uno dei due, di 46 anni, è stato ricoverato con prognosi di 40 giorni in quanto la lesione subita consisteva nell’amputazione di parte del dito e per tal emotivo necessitava di intervento chirurgico.

L’autore della lesione, un 59enne, anch’esso refertato con prognosi di 10 giorni, dopo la ricostruzione effettuata dai poliziotti, anche grazie alla collaborazione dei testimoni, opportunamente sentiti quali persone informate sui fatti, è stato denunciato per il reato di lesioni dolose gravi. Inoltre, data l’inaudita violenza mostrata a fronte di una futile motivazione, gli agenti hanno ritenuto necessario il ritiro cautelare ex art. 39 T.U.L.P.S. delle armi regolarmente detenute. Nell’occasione, l’uomo è stato denunciato anche per essere stato trovato in possesso di un parte di arma illegalmente detenuta.