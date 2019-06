Gli scolari della “F. Jovine” protagonisti dell’Odissea di ieri e di oggi

Straordinari i bambini della 2^ A della Scuola Primaria “F. Jovine” di Campobasso che hanno concluso l’anno scolastico con un emozionante spettacolo “Il mio nome è nessuno: le odissee di ieri e di oggi” … le odissee di ieri, quelle di Ulisse, e quelle degli anonimi migranti del nostro tempo… oggi.

L’idea dello spettacolo è nata leggendo ai bambini un classico della letteratura, l’Odissea e da qui con la passione, la competenza e la professionalità che da sempre contraddistingue la maestra Francesca Armanetti e le altre insegnanti, le maestre Luisa, Franca, Maria e Mariagrazia, è nato un particolare e suggestivo raffronto tra il viaggio di Ulisse e quello dei migranti attuali.

Partendo da alcune delle più appassionanti e entusiasmanti avventure dell’Odissea, i Ciclopi, la Maga Circe, Polifemo, Nausicaa, Calipso etc.. lo spettacolo ha poi portato in scena momenti commoventi come quelli dei “barconi” che porteranno alcuni bambini migranti di oggi a sognare ad occhi aperti il loro futuro in un nuovo mondo. I bambini hanno saputo interpretare magnificamente e con tenerezza i naufraghi bambini dei nostri giorni, cogliendo nel segno uno degli intenti del progetto: liberarsi dai preconcetti e pregiudizi sugli immigrati.

Lo spettacolo ha emozionato e commosso tutti, primi tra tutti, proprio i piccoli alunni che sono riusciti a immedesimarsi nei bambini loro coetanei provenienti da realtà meno fortunate e spesso drammatiche. Un’esibizione che ha lasciato tutti piacevolmente impressionati e inteneriti per le belle capacità interpretative dimostrate dai bambini e per la delicatezza da parte delle insegnanti nell’affrontare un tema così attuale e soprattutto per la sensibilità e attenzione nel contribuire alla crescita umana, culturale e civile di queste nuove generazioni. Complimenti al Dirigente Scolastico Prof. Marcellino D’Ambrosia per la disponibilità nel favorire progetti come questi, alle bravissime Maestre e ai piccoli attori Flavia, Serena, Emanuele, Gabriele, Giorgia, Flavia, Mattia, Claudia, Fernando, Ludovica, Paola, Beatrice, Morgana, Lara, Gabriel, Giulia, Alessio, Filippo, Antoni, Mario, Leonie, Antonio, Rebecca, Gabriel e Angela.