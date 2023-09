Gli scatti di Pierino Di Tonno sul set di “C’era una volta in America” in mostra allo “Spazio Sfuso” dal 28 settembre

Il 28 settembre presso “Spazio Sfuso”in Campobasso, si terrà una evento particolarmente suggestivo. Il protagonista di questo appuntamento sarà Pierino Di Tonno, nostro conterraneo e celebre fotografo di Hollywood e dei suoi divi, da Marlon Brando ad Al Pacino, da Sophia Loren a Roberto De Niro. Inoltre sarà anche un omaggio sentito e doveroso a Sergio Leone, attraverso un viaggio fotografico intorno alla sua figura ed alla straordinaria grandezza del suo ultimo film “C’era una volta in America”. Proprio grazie ai numerosissimi scatti di Pierino Di Tonno sul set di “C’era una volta in America” sarà possibile attraversare ed interpretare l’originalità e la maestria di Sergio Leone che in questo film-capolavoro ha lasciato una sorta di testamento dedicato alla Settima Arte. Qualcuno ha paragonato questa pellicola alla Gioconda del Cinema, altri addirittura hanno affermato che se Dio ha creato qualcosa di meglio lo ha tenuto per sé. Comunque sia, il privilegiato rapporto tra Sergio e Pierino ha consentito a quest’ultimo di impadronirsi della grandezza spirituale del regista italiano riflettendola nelle foto che rappresentano un percorso preferenziale nel favorire la comprensione dei molteplici aspetti e contenuti rilevabili nelle 3 ore e 40’ di autentico e spettacolare show cinematografico.

Maurizio Colitti