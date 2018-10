Gli rubano in casa e scappano ma poi li riconosce in caserma, arrestati tre stranieri

REDAZIONE CAMPOBASSO

I Carabinieri della stazione di Morcone, coadiuvati dai colleghi della stazione di Guardia Sanframondi e da quelli dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita, nella tarda serata di ieri hanno fermato ed arrestato tre uomini – due georgiani ed un ucraino. Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, la pattuglia dell’Arma di Morcone ha intercettato un’autovettura sospetta, bloccata dai militari lungo la Statale 87, dopo un breve inseguimento. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti e sequestrati monili in oro, pellicce e quattro coltelli a scatto. Al fine di appurare la provenienza illecita del materiale rinvenuto e procedere alla completa identificazione, i tre stranieri sono stati condotti presso gli uffici della stazione di Morcone, dove, nel corso degli ulteriori accertamenti, un cittadino della provincia di Campobasso li ha riconosciuti quali autori del furto presso la propria abitazione, avvenuto la mattina di domenica scorsa. In quella circostanza, quattro individui, a seguito di effrazione di una finestra, si erano introdotti all’interno dell’abitazione rubando monili in oro per un valore complessivo di circa 6mila euro e 300 euro in contanti. Sorpresi dalla vittima, i quattro si erano dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sono tuttora in corso ulteriori indagini tese a riscontrare la provenienza degli oggetti rinvenuti martedì dai Carabinieri di Morcone e posti sotto sequestro unitamente all’autovettura e ai quattro coltelli. Gli stranieri, terminate le formalità di rito, sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Benevento.