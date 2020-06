Gli operatori dei bus turistici molisani in protesta (foto, vide e interviste)

Manifestazione questa mattina, mercoledì 3 giugno, del settore bus turistico regionale. Alcuni pullman hanno attraversato Campobasso, passando davanti alla sede del consiglio regionale. Qui si è svolto un sit in di protesta.

Gli operatori chiedono maggiore attenzione per il loro settore e sono stati ricevuti, sempre davanti a Palazzo D’Aimmo, dal presidente del consiglio regionale Salvatore Micone. La protesta si è poi spostata in contrada Selva Piana dove si sono radunati tutti i pullman.

