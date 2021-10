Gli occhi del torrente Callora della bojanese Bove: i volti delle pietre matesine

Una molisana autodidatta che ricicla, crea e dipinge per propagare forza e infondere speranza a chi ogni giorno combatte la sua battaglia

di Marika Galletta

Circa quaranta anni fa, poco più che adolescente, Carmelina scopre la sua dote artistica in vista di un corso di disegno. Qualche gessetto, un’aula con dentro i suoi compagni, bastano per realizzare un perfetto giocoliere. Non uno qualunque, tanto da essere inserito nelle pubblicazioni di una nota enciclopedia dell’epoca e da restare immortalato su quella lavagna, come esempio da emulare per tutti gli studenti. E’ solo l’inizio di un percorso artistico, nato come un hobby e divenuto poi l’amore di una vita. Un angolo di casa, fatto di pennelli, di colori, di gessetti, di matite, di forbici, come rifugio per i momenti difficili della vita da adulto. Lo strumento di solidarietà di una artista guerriera che ha vestito l’arte come armatura nelle sue battaglie per la vita e con le sue creazioni vuole sensibilizzare alla resilienza e all’empowerment.

Durante le limitazioni imposte dai lockdown, le passeggiate nelle campagne bojanesi ed il contatto con la natura, le uniche libertà concesse, la ispirano alla raccolta delle pietre adagiate nel letto delle acque che costeggiano il suo paese. Guidata dall’estro, dalla creatività, dalla fantasia e da un’abile manualità, una volta a casa le asciuga e decide di trasformale in arte: un fondo di colla vinilica, il tempo dell’asciugatura, una base di colore e poi giù di colori e su di forme. Nascono volti raffiguranti uno, nessuno e centomila che, come sostiene l’ideatrice, “rappresentano gliocchi di chi sa guardare il mondo e riesce a scrutare tutto quello che di bello la vita sa offrire.” Anche le tele si tingono di colori acrilici vivaci e si riempiono di volti e sguardi che raccontano della gente di ogni dove. E non solo lavorazione delle pietre ma anche riciclo creativo della carta. Così prendono forma bijoux, centri tavola, vasi decorativi, ghirlande, coccarde. Dalla plastica invece, nascono i personaggi delle sue opere presepistiche spesso incastonate in elementi della natura come limoni e noci che fedelmente riproduco la Natività in scenari ed ambientazioni fatti di borghi, scorci, personaggi curati nei minimi dettagli incredibilmente realistici e raffiguranti mestieri, radici e segni identitari del nostro Molise. Nel disordine di una donna autodidatta, mamma, moglie senza sosta ed artista a tutto tondo, nascono capolavori intimi ed irripetibili custoditi nella sua abitazione che negli anni ha riprodotto negli oratori con workshop per stimolare la creatività e l’abilità manuale dei più piccoli. Resta il sogno di poter esporre un giorno in una mostra, per raccontare che l’arte non è solo mero talento, ma rifugio, ripartenza e rinascita.