“Gli Occhi del Silenzio”. Il mondo della poesia di Marilena Ferrante

Con Gli Occhi del silenzio, Marilena Ferrante consolida la sua presenza nel mondo della poesia, dopo le sillogi Quel che avrei potuto dirti e Un passo dal cuore. In questa nuova pubblicazione di Bertonieditore, la Ferrante segue e approfondisce ulteriormente i suoi temi che sono quelli legati in maniera universale e intima al senso stesso dell’esistere e ai suoi accadimenti. La presentazione di Francesco Giampietri, compianto intellettuale e amico personale della poetessa, danno il via ai versi di Marilena Ferrante con personificazioni, aggettivazione ricercata, figurazioni, musicalità, capacità di scavo, intuizioni e memorie che si intrecciano in maniera armonica per dare poi vita a poesie che restano a cantare emozioni e pensieri riflessivi. La silloge, che fa parte della Collana Aurora curata da Bruno Mohorovich, già presentata in importanti contesti culturali, arriva ad Isernia il primo settembre, ore 18.30, in Corso Marcelli nello spazio antistante il Barrìquebar. Dopo i saluti di Giancarlo Valente, Presidente del Rotary Club di Isernia, con l’autrice dialogheranno Maria Stella Rossi e Paolo De Chiara, le letture poetiche sono affidate a Alessia Notaro. L’opera di Sonia Genua, riprodotta in copertina, è un ulteriore tassello che chiarifica e conferma i temi di Occhi del Silenzio.