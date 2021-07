Gli occhi del silenzio di Marilena Ferrante: la scrittrice a Macchiagodena

Martedì 13 luglio 2021, alle ore 18,30, il nuovo appuntamento rientrante nell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima” sarà con la scrittrice e poetessa Marilena Ferrante. L’autrice presenterà nel paese della provincia di Isernia, con la giornalista de Il Mattino, Nadia Verdile, il suo libro Gli occhi del silenzio. Raccolta poetica.Introdurrà e saluterà il primo cittadino di Macchiagodena, Felice Ciccone. L’evento si terrà in Piazza Ottavio De Salvio. Ritorna la poesia di Marilena Ferrante, alla sua terza pubblicazione, con una raccolta poetica che porta in sé l’animo sensibile dell’autrice sempre in bilico tra lo stupore e la delusione, facce della stessa medaglia del vivere umano. La raccolta porta la prefazione del compianto filosofo, scrittore e docente universitario Francesco Giampietri, nonché amico fraterno dell’autrice, che così scrive “ Ne “ Gli occhi del silenzio” tornano i temi a lei più cari ma in una declinazione inedita, nella libera corrispondenza fra sensi e evocazioni. Pagine particolarmente suggestive grondano di sensualismo edonistico. La Natura non è indifferente come una divinità sonnacchiosa, meramente decorativa; sembra partecipare piuttosto al vissuto personale caricandolo di tensioni innocenti. Ed è così che i battiti del cuore finiscono per misurarsi con il fruscio delle foglie. Ad essere centrale, in ogni caso, è la Vita verso la quale convergono, come in una tela espressionistica, forme e colori”. La foto in copertina della raccolta poetica Gli occhi del silenzio è di Sonia Genua , pittrice molisana che esprime nei suoi quadri la sua visione della vita e veste di azzurro , come l’acqua che scorre e purifica, i connotati della esistenza mai banale per essere vissuta intensamente. Nello specchio d’acqua l’immagine tradisce la sua nudità andando oltre l’apparenza in un appagamento completo ed unico.