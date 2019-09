Gli “iron” del Triathlon conquistano Termoli: successo per la manifestazione

Vince Diego Boraschi. Prima tra le donne Livia Principe

Non è bastata l’eccezionale tromba d’aria unita alla tempesta di fulmini che nella serata di sabato si è abbattuta sul basso Molise per fermare l’organizzazione della seconda edizione del Triathlon che si è svolta sul lungomare nord di Termoli. Oltre 200 gli atleti che arrivati da tutta Italia hanno partecipato alla manifestazione che li ha visti impegnati nel nuoto, nella bicicletta e nella corsa. Uno sport duro e competitivo, fatto da veri e proprio iron sia nella categoria uomini che in quella delle donne. Tra gli uomini il primo classificato è stato Diego Boraschi (58.03), secondo Giulio Pugliese (58.25) e terzo Jonathan Ciavattella (59.05) mentre nelle donne la prima è stata Livia Principe. Poco meno di un’ora, quindi, per affrontare 750 metri a nuoto, 20 chilometri in sella a una bicicletta e altri 5 chilometri di corsa per delle prestazioni che sono state davvero eccezionali. Così come eccezionale è stata anche la risposta del pubblico termolese che ha affollato il lungomare nord fin dalle prime ore della mattinata e si è riversato in massa sulla spiaggia per assistere alla partenza scaglionata degli atleti. Grande impegno anche dell’organizzazione che ha visto presente anche l’Avis di Termoli. «E’ stata una nostra scelta quella di puntare sulla metà di settembre – ha affermato il delegato dell’associazione Filippo Mancini – il nostro grazie deve andare all’Avis che ci ha accompagnato nell’organizzazione della manifestazione. Stanotte siamo dovuti intervenire per rimettere in sesto tutto quello che è stato spazzato via dal vento. E’ stato un lavoro lungo e difficile ma ce l’abbiamo fatta e siamo stati pronti per lo start». Una manifestazione che dimostra ancora una volta quanto il connubio tra il mondo del volontariato e quello dello sport sia la chiave per la riuscita delle iniziative.